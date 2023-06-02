Хави — о Кунде: «Команда должна быть выше индивидуальности»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о конфликте с защитником команды Жюлем Кунде.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз намерен покинуть «Барселону» ближайшим летом, поскольку недоволен позицией, на которой его использует Хави. По словам испанского специалиста, сейчас у него нет разногласий с Кунде.

«Логично, что он хочет играть в центре, потому что он центральный защитник. Самое главное, что команда должна быть выше индивидуальности. С Кунде мы поняли друг друга, и у нас нет никаких проблем», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Кунде провёл за «сине-гранатовых» 39 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Цвета «Барселоны» француз защищает с прошлого лета.