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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави — о Кунде: «Команда должна быть выше индивидуальности»

02 Июня 2023 • 11:17 Комментировать
Сельта
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Барселона
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04.06 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о конфликте с защитником команды Жюлем Кунде.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз намерен покинуть «Барселону» ближайшим летом, поскольку недоволен позицией, на которой его использует Хави. По словам испанского специалиста, сейчас у него нет разногласий с Кунде.

«Логично, что он хочет играть в центре, потому что он центральный защитник. Самое главное, что команда должна быть выше индивидуальности. С Кунде мы поняли друг друга, и у нас нет никаких проблем», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Кунде провёл за «сине-гранатовых» 39 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Цвета «Барселоны» француз защищает с прошлого лета.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
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