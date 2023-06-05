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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» – первый за 81 год победитель Ла Лиги, не забивший ни одного пенальти

05 Июня 2023 • 01:36 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
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«Барселона» не забила ни одного гола с пенальти в Ла Лиге за весь сезон.

Коллектив Хави Эрнандеса завоевал титул, набрав 88 очков, но ни разу (при 70 голах в общей сложности) не реализовав пенальти. Все остальные команды чемпионата забили минимум по одному пенальти, а мадридский «Реал» – лидер по данному показателю – отличился подобным образом девять раз.

Согласно сведениям MisterChip, «Барселона»-2022/23 – лишь четвёртая в истории команда, выигравшая Ла Лигу без голов с точки. Последний такой случай был зафиксирован в сезоне-1941/42 – тогда это удалось «Валенсии».

«Барселона» дважды била пенальти в завершившейся кампании, но в обоих случаях потерпела неудачу.

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