«Барселона» – первый за 81 год победитель Ла Лиги, не забивший ни одного пенальти

«Барселона» не забила ни одного гола с пенальти в Ла Лиге за весь сезон.

Коллектив Хави Эрнандеса завоевал титул, набрав 88 очков, но ни разу (при 70 голах в общей сложности) не реализовав пенальти. Все остальные команды чемпионата забили минимум по одному пенальти, а мадридский «Реал» – лидер по данному показателю – отличился подобным образом девять раз.

Согласно сведениям MisterChip, «Барселона»-2022/23 – лишь четвёртая в истории команда, выигравшая Ла Лигу без голов с точки. Последний такой случай был зафиксирован в сезоне-1941/42 – тогда это удалось «Валенсии».

«Барселона» дважды била пенальти в завершившейся кампании, но в обоих случаях потерпела неудачу.