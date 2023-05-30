Бускетс – о будущем: «У меня есть три или четыре варианта»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс ответил на вопрос журналистов о своём будущем.

Ветеран «сине-гранатовых» покинет команду после завершения сезона в качестве свободного агента. Испанец ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего клуба, но внёс некоторую ясность: «Сейчас у меня есть три или четыре предложения, причём каждое из них – не из Европы», – поведал в интервью Esports RAC1 34-летний футболист.

Серхио Бускетс провёл 722 матча за первую команду «Барселоны». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.