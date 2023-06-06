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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси придётся ждать, если он хочет вернуться в «Барселону» слухи

06 Июня 2023 • 22:03 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

Возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Барселону» под вопросом.

Как сообщает испанский журналист Херард Ромеро, Лионель Месси имеет возможность вернуться в «Барселону», но ему придется подождать, пока клуб кого-то продаст.

По информации источника, сейчас клуб не может гарантировать, что сможет зарегистрировать Месси до продаж, так что ждать или не ждать – выбор самого Месси.

Ранее сообщалось, что в каталонском клубе готовы смириться с тем, что чемпион мира может перейти в другой клуб.

В настоящий момент Месси пребывает в статусе свободного агента. Он покинул «ПСЖ» по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси трансферы футбола - лето 2023
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