Возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Барселону» под вопросом.

Как сообщает испанский журналист Херард Ромеро, Лионель Месси имеет возможность вернуться в «Барселону», но ему придется подождать, пока клуб кого-то продаст.

По информации источника, сейчас клуб не может гарантировать, что сможет зарегистрировать Месси до продаж, так что ждать или не ждать – выбор самого Месси.

Ранее сообщалось, что в каталонском клубе готовы смириться с тем, что чемпион мира может перейти в другой клуб.

В настоящий момент Месси пребывает в статусе свободного агента. Он покинул «ПСЖ» по окончании сезона.