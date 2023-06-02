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Киммиха не интересуют «Реал» и «Барселона», игрок хочет выиграть требл с «Баварией» в следующем сезоне

02 Июня 2023 • 02:26 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих полностью сосредоточен на своём нынешнем клубе.

В конце прошлого месяца в прессе появилась информация о неуверенности 28-летнего игрока относительно своего будущего в Мюнхене. Претендентами на немецкого хавбека считались мадридский «Реал» и «Барселона». По данным журналиста Максимилиана Коха, Киммиха не соблазняют варианты продолжения карьеры в испанских топ-клубах – он сосредоточен на «Баварии», а его главная цель – выиграть с командой все три трофея в следующем сезоне.

Трансферная стоимость Йозуа Киммиха, согласно оценке Transfermarkt, составляет 80 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2023
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