Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель первым в 21-м веке повторил уникальное достижение Беккенбауэра

27 Мая 2023 • 22:56 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Драматично завершился чемпионат Германии - смена лидера произошла прямо в последнем туре, очень не повезло дортмундской «Боруссии», которая не смогла обыграть «Майнц» и упустила верный, казалось бы, титул.

Его взяла «Бавария» Томаса Тухеля, которая повторила свое уникальное достижение - она стала первым клубом в 21-м веке, который сменил тренера во второй половине сезона, но при этом все равно стал чемпионом.

В сезоне 1993/1994 Франц Беккенбауэр сменил Эриха Риббека, правда, случилось это пораньше - 28 декабря 1993 года, и в конце того сезона «Бавария» вернула себе чемпионский титул после того, как годом ранее выиграл «Вердер». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Франц Беккенбауэр Томас Тухель Эрих Риббек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Штутгарт Штутгарт
Хоффенхайм Хоффенхайм
1
1
1.84 4.00 4.00
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Шальке 04 Шальке 04
4
2
1.26 6.60 11.00
Видео
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Аугсбург Аугсбург
2
0
1.81 4.00 4.20
Видео
Окончен
Бохум Бохум
Байер Л Байер Л
3
0
4.20 4.10 1.80
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц Майнц
2
2
1.40 5.60 6.80
Видео
Окончен
Кёльн Кёльн
Бавария Бавария
1
2
5.80 5.40 1.46
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Герта Герта
1
2
1.67 4.10 5.00
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Вердер Вердер
1
0
1.58 4.20 5.80
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Фрайбург Фрайбург
2
1
2.18 3.80 3.15
Видео
Все матчи
Новости
27 Мая
23:29 · Германия. Бундеслига
Трапп установил рекорд «Айнтрахта»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Канселу в одном сезоне стал чемпионом и Англии, и Германии
23:11 · Германия. Бундеслига
Грифо забил 50-й мяч в Бундеслиге - первый итальянец, добравшийся до такого показателя
22:56 · Германия. Бундеслига
Тухель первым в 21-м веке повторил уникальное достижение Беккенбауэра
22:28 · Германия. Бундеслига
Впервые в 21-м веке чемпион Германии определился в последнем туре
20:48 · Германия. Бундеслига
«Унион» - пятнадцатый немецкий клуб, который сыграет в Лиге чемпионов, это рекорд
20:34 · Германия. Бундеслига
Хектор признан лучшим игроком Бундеслиги по отборам и выигранным единоборствам
20:29 · Германия. Бундеслига
Впервые в истории лучший бомбардир Бундеслиги забил так мало
20:24 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани – лучший игрок Бундеслиги по системе «гол+пас»
20:16 · Германия. Бундеслига
Нкунку и Фюллькруг стали лучшими бомбардирами сезона в Бундеслиге
19:55 · Германия. Бундеслига
Кан: «Бавария» запретила мне отпраздновать чемпионство с командой»
19:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» после чемпионства объявила об уходе Кана и Салихамиджича официально
19:32 · Германия. Бундеслига
Как «Бавария» отпраздновала победу в Бундеслиге - видео видео
19:23 · Германия. Бундеслига
Бородюк рассказал, почему «Боруссия» упустила чемпионство
19:19 · Германия. Бундеслига
Уткин оценил жаркую развязку в Бундеслиге
Все новости
Рекомендуем