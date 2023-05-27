Тухель первым в 21-м веке повторил уникальное достижение Беккенбауэра

Драматично завершился чемпионат Германии - смена лидера произошла прямо в последнем туре, очень не повезло дортмундской «Боруссии», которая не смогла обыграть «Майнц» и упустила верный, казалось бы, титул.

Его взяла «Бавария» Томаса Тухеля, которая повторила свое уникальное достижение - она стала первым клубом в 21-м веке, который сменил тренера во второй половине сезона, но при этом все равно стал чемпионом.

В сезоне 1993/1994 Франц Беккенбауэр сменил Эриха Риббека, правда, случилось это пораньше - 28 декабря 1993 года, и в конце того сезона «Бавария» вернула себе чемпионский титул после того, как годом ранее выиграл «Вердер».