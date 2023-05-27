Форвард «Баварии» Коман выиграл 12-е чемпионство подряд

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кинглси Коман выиграл 12-е чемпионство подряд.

Сегодня, 27 мая, подопечные Томаса Тухеля после победы над «Кёльном» (2:1) и ничьей между дортумундской «Боруссией» и «Майнцом» в заключительном туре заняли первое место, опередив «шмелей» по разницы забитых/пропущенных мячей.

Таким образом, игрок сборной Франции, который выступает за «Баварию» с сезона-2015/16, выиграл восьмое чемпионство в составе мюнхенского клуба. Также, он дважды становился победителем чемпионата Фрснции в составе «ПСЖ» и один раз выиграл Серию А будучи игроком туринского «Ювентуса».