«Кёльн» получит бонус за Модеста, если «Боруссия» Дортмунд выиграет титул Бундеслиги

Последний тур Бундеслиги может принести «Кёльну» круглую сумму денег. Если дортмундская «Боруссия» удержит двухочковое преимущество от мюнхенской «Баварии», «козлы» получат денежный бонус за трансфер нападающего Антони Модеста.

Напомним, французский форвард летом перешёл в «Боруссию» Дортмунд для того, чтобы заменить Себастьяна Аллера, у которого обнаружили рак. Если «шмели» выиграют чемпионский титул Бундеслиги, «Кёльн» получит бонусы за продажу Модеста.

В последнем туре Бундеслиги «Кёльн» как раз сыграет против мюнхенской «Баварии», а «Боруссия» примет у себя дома «Майнц».