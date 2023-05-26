Тухель: «Конечно, мы недовольны результатами»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель выразил недовольство результатами своей команды в концовке сезона. Напомним, перед последним туром Бундеслиги «красная машина» отстаёт от дортмундской «Боруссии» на два очка в чемпионской гонке.

«Конечно, мы недовольны результатами. Наша работа – доминировать на поле, играть быстрее и плавнее. На данный момент у нас это не получается. Мы недовольны ни результатами, ни собственной игрой. Тем не менее, мы не остановимся и будем работать», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Тухель возглавил «Баварию» в конце марта. На тот момент команда сохраняла шансы на победу во всех турнирах.