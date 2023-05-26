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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Конечно, мы недовольны результатами»

26 Мая 2023 • 12:58 Комментировать
Кёльн
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Бавария
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27.05 16:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель выразил недовольство результатами своей команды в концовке сезона. Напомним, перед последним туром Бундеслиги «красная машина» отстаёт от дортмундской «Боруссии» на два очка в чемпионской гонке.

«Конечно, мы недовольны результатами. Наша работа – доминировать на поле, играть быстрее и плавнее. На данный момент у нас это не получается. Мы недовольны ни результатами, ни собственной игрой. Тем не менее, мы не остановимся и будем работать», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Тухель возглавил «Баварию» в конце марта. На тот момент команда сохраняла шансы на победу во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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