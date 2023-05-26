«Бавария» сомневается, что Влахович стоит в районе 90 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» сомневается в целесообразности трансфера нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, которого туринский клуб оценивает в районе 90 миллионов евро. По информации от журналиста Кристиана Фалька, главный тренер «Баварии» Томас Тухель является поклонником таланта Влаховича и не против заполучить игрока в свою команду, но руководство мюнхенцев пока сомневается в том, что серб стоит 90 миллионов евро.

Напомним, Влахович с большой долей вероятности покинет «Ювентус», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Старая синьора» зимой 2022 года заплатила за нападающего 82 миллиона евро, что сделало Душана четвёртым самым дорогим игроком в истории клуба.