Тухель: «Вся ответственность за неудачи «Баварии» лежит на мне»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель берёт на себя всю ответственность за результаты команды. Напомним, перед тем, как немец возглавил клуб в конце марта, мюнхенцы сохраняли шансы на победу во всех турнира. Сейчас «Бавария» борется только за Бундеслигу, отставая от первого места на два очка перед последним туром.

«Вся ответственность за неудачи «Баварии» лежит на мне. Как только я подписал контракт, я сразу стал отвечать за результаты. Я тренирую команду и не пытаюсь уйти от ответственности», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, в начале этого сезона Тухель возглавлял «Челси», откуда был уволен в сентябре.