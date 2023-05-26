Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Вся ответственность за неудачи «Баварии» лежит на мне»

26 Мая 2023 • 13:37 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
1 7.00 X 6.00 2 1.35
27.05 16:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель берёт на себя всю ответственность за результаты команды. Напомним, перед тем, как немец возглавил клуб в конце марта, мюнхенцы сохраняли шансы на победу во всех турнира. Сейчас «Бавария» борется только за Бундеслигу, отставая от первого места на два очка перед последним туром.

«Вся ответственность за неудачи «Баварии» лежит на мне. Как только я подписал контракт, я сразу стал отвечать за результаты. Я тренирую команду и не пытаюсь уйти от ответственности», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, в начале этого сезона Тухель возглавлял «Челси», откуда был уволен в сентябре.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать Канселу по заниженной стоимости – известна сумма
13:56 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Был удивлён слухами о Люка Эрнандесе и «ПСЖ»
13:37 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Вся ответственность за неудачи «Баварии» лежит на мне»
12:58 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Конечно, мы недовольны результатами»
12:49 · Германия. Бундеслига
Тухель – о борьбе за чемпионство: «Ситуация простая: нам нужно побеждать, затем посмотрим»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и два гранда АПЛ сразятся за Павара
10:37 · Англия. Премьер-лига
Хави попросил «Барселону» любой ценой подписать правого защитника
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» надеется, что отсутствие места в основе «Манчестер Сити» подтолкнёт Альвареса к уходу
10:02 · Германия. Бундеслига
Мане не намерен выслушивать предложения от других клубов
09:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сомневается, что Влахович стоит в районе 90 миллионов евро
09:51 · Англия. Премьер-лига
Райс – главная трансферная цель «Баварии» в полузащиту
09:35 · Германия. Бундеслига
Киммих не покинет «Баварию» летом
09:11 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «При Нагельсманне «Бавария» держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже»
08:16 · Германия. Бундеслига
«Реал» договорился со звёздным полузащитником 1
01:57 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Боруссия» проведут финальный этап переговоров по Беллингему на следующей неделе
Все новости
Рекомендуем