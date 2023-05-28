Мюллер – о чемпионстве: «Во второй половине сезона у болельщиков был повод нас освистывать»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер обратился к болельщикам на следующий день после золотого финала сезона.

Перед заключительным туром Бундеслиги команда Томаса Тухеля отставала от «Боруссии» Дортмунд на два очка, однако сумела завоевать титул благодаря ничьей «шмелей» с «Майнцем» (2:2) и собственной победе над «Кёльном» (2:1).

«Мы должны сказать вам спасибо, – высказывается Мюллер на праздновании чемпионства. – Во второй половине сезона ситуация не всегда была благоприятной. Временами мы заслуживали быть освистанными, но мы всегда чувствовали абсолютную поддержку с вашей стороны», – приводит Bayern & Germany слова ветерана мюнхенцев.