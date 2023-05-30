Румменигге вернулся в «Баварию»

На сегодняшнем регулярном заседании общего собрания акционеров мюнхенской «Баварии» было объявлено о назначении экс-президента клуба Карл-Хайнца Румменигге новым членом наблюдательного совета.

Герберт Хайнер, президент мюнхенцев тепло прокомментировал возвращение Румменигге на руководящую должность.

«Мы счастливы, что Карл-Хайнц Румменигге присоединяется к наблюдательному совету нашего клуба. Он является одной из великих фигур в истории «Баварии», каждый знает его заслуги. Его опыт, профессионализм и международные связи сыграют огромную роль в обеспечении успеха и в будущем», – заявил Хайнер.

Ожидается, что Румменигге будет помогать с планированием состава и трансферами.