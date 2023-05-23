«Арсенал» и «Ливерпуль» пристально наблюдают за Киммихом

Два английских топ-клуба пристально наблюдают за ситуацией вокруг будущего полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. По информации от Marca, в трансфере футболиста заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль», чей главный тренер Юрген Клопп видит в Киммихе серьёзное усиление для средней линии.

Напомним, в гонке за Киммихом также участвуют мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», для которого немец является приоритетным кандидатом на замену Серхио Бускетсу. При этом «Бавария» не заинтересована в продаже одного из своих лучших футболистов. У Киммиха действует контракт с мюнхенской командой до лета 2025 года.