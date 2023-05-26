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Райс – главная трансферная цель «Баварии» в полузащиту

26 Мая 2023 • 09:51 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
1 7.50 X 6.30 2 1.30
27.05 16:30

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс является приоритетной трансферной целью мюнхенской «Баварии» на усиление центральной линии. Главный тренер «красной машины» Томас Тухель настаивает на том, что хочет видеть англичанина в своей команде.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, Райс находится в шорт-листе «Баварии» выше Адриена Рабио, который с большой долей вероятности покинет туринский «Ювентус» в конце сезона на правах свободного агента. Тем не менее, «Бавария» пока не горит желанием платить за Райса требуемые 115 миллионов евро, так как считает цену завышенной, учитывая, что у игрока через год заканчивается контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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