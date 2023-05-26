Райс – главная трансферная цель «Баварии» в полузащиту

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс является приоритетной трансферной целью мюнхенской «Баварии» на усиление центральной линии. Главный тренер «красной машины» Томас Тухель настаивает на том, что хочет видеть англичанина в своей команде.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, Райс находится в шорт-листе «Баварии» выше Адриена Рабио, который с большой долей вероятности покинет туринский «Ювентус» в конце сезона на правах свободного агента. Тем не менее, «Бавария» пока не горит желанием платить за Райса требуемые 115 миллионов евро, так как считает цену завышенной, учитывая, что у игрока через год заканчивается контракт.