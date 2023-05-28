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Чемпионат Германии. Бундеслига

Не смотрите на результат – просто повезло: «Баварии» срочно нужна перестройка

28 Мая 2023 • 08:27 Комментировать (1)
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

В субботу «Бавария» стала чемпионом Германии в очередной раз. Тем не менее этот результат не должен вводить в заблуждение, и мюнхенцам нужна перестройка. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах сезона для «Баварии».

«Бавария» вновь выиграла чемпионский титул. Хотя правильнее сказать, что это «Боруссия» просто подарила мюнхенцам салатницу, так что едва ли стоит сильно радоваться. «Бавария» провела очень неоднозначный сезон. Главный вопрос – как на это отреагируют в клубе. Если посмотрят на результаты и успокоятся, то и в следующем сезоне ничего хорошего для «Баварии» не будет. Если же в Мюнхене поймут, что это скорее стечение обстоятельств и займутся перестройкой, то это будет правильным решением.

Начинать «Баварии» надо с «головы». Оливер Кан и Хасан Салихамиджич во многом привели мюнхенский клуб к тому кризису, в котором команда оказалась. «Бавария» была в шаге, чтобы завершить сезон без трофеев. Из Кубка Германии мюнхенцы вылетели на стадии четвертьфинала, как и в Лиге чемпионов. Причём в обоих турнирах «Бавария» уступила уже после смены Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля. Тренерская рокировка до сих пор остаётся одной из главных загадок всего европейского сезона. При Нагельсманне «Бавария» шла без поражений в Лиге чемпионов – главном для себя турнире. Поспешная смена на Тухеля с довольно странными объяснениями слишком непонятна. При этом никакого преображения с «Баварией» не произошло. Скорее этот шаг даже внёс некий разлад в команду, потому что некоторые футболисты решения так и не поняли.

При этом Кан и Салихамиджич ещё прошлым летом подорвали боеспособность «Баварии». Уход Роберта Левандовски, конечно, стал очень сильным ударом по команде. Без поляка мюнхенцы не были так мощны в атаке, и его отсутствие лишило команду нескольких очков, которые поляк, безусловно, принёс бы. В этом смысле не забудем, что Левандовски ушёл не просто потому, что хотел в «Барселону», а ещё и потому, что не чувствовал уважения от «Баварии». Поляка не устраивало то, как к нему относился Салихамиджич.

Мало того что спортивный блок так странно повёл себя с Левандовски, так и в качестве замены ему никто не был куплен. Пришёл Садио Мане, но сенегалец – футболист совсем другого толка. В итоге и Нагельсманн, и Тухель были вынуждены использовать либо Чупо-Мотинга, либо что-то придумывать с «ложной девяткой». Решение тоже довольно странное. При этом как раз в футболисте на позицию Мане какой-то необходимости не было, а сенегалец и вовсе не смог адаптироваться к мюнхенскому клубу и готов уйти уже этим летом.

Можно ещё напомнить странную историю с вратарями. Когда Нойер получил травму, «Бавария» не стала или не смогла вернуть из аренды в «Монако» Александера Нюбеля, а приобрела за деньги Янна Зоммера. Швейцарец – хороший вратарь, но с точки зрения менеджмента ход неочевидный.

Неудивительно, что «Бавария» сразу после завоевания титула решила уволить Салихамиджича и Кана. Есть ощущение, что они со своей работой не справились. Чемпионский титул в текущей ситуации не может выглядеть индульгенцией.

Так или иначе, новому спортивному блоку мюнхенцев придётся решать ряд проблем. Прежде всего очевидно, что «Баварии» нужен центральный нападающий. По слухам, в команду, видимо, перейдёт Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта», и это не самый плохой вариант. Хотя всё же не Гарри Кейн, который порой мелькал и продолжает мелькать в слухах. Интересно, что «Бавария» будет делать с вратарской позицией. Есть ветеран Зоммер, рано или поздно выздоровеет другой ветеран Нойер, а также вернётся Нубель. Есть вопросы по центру обороны, где Дайо Упамекано не кажется супернадёжным, и ярче всего это проявилось в поединках с «Манчестер Сити».

Текущая «Бавария» не выглядит претендентом на победу в Лиге чемпионов, а именно это главная цель клуба. Чтобы её достичь, летом мюнхенцам надо будет очень серьёзно измениться.

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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NOBODY
28 Мая 2023 в 09:19
не со всем согласен! Лева ушел, потому что начал ныть, и очень хорошо что его сплавили, неуважение какое-то...много возомнил о себе вот и все, зажрался....Смена тренера - это да, это удивительнейшее удивление было, какие вопросы к Зоммеру - хз, выступает норм, на уровне, как он мог вытащить от того сити матч в одиночку - хз....Упамекано - согласен, такой пожарный защитник, ппц просто....
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