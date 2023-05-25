«Барселона» не может себе позволить трансфер Киммиха

Каталонская «Барселона» не может себе позволить трансфер полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. По информации от журналиста Херарда Ромеро, немецкого хавбека в ближайшее межсезонье не стоит ждать на «Камп Ноу».

Ранее ходили слухи о том, что Киммих является приоритетным кандидатом на замену Серхио Бускетсу в «Барселоне». Тем не менее, источник уверяет, что в финансовом плане каталонцы не могут себе позволить эту сделку.

Скорее всего, «Барселона» бросит все силы на подписание Мартина Субименди из «Реала Сосьедада», которого тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес хочет видеть в своей команде любой ценой.