В «Баварии» считают, что Киммих и Горецка не должны составлять связку опорных полузащитников

«Бавария» намерена внести тактические изменения в игру полузащиты.

Боссы мюнхенского гранда считают неэффективной связку Йозуа Киммиха и Леона Горецки в центре поля с учётом качеств обоих игроков, сообщает журналист Мануэль Бонке. Весьма вероятно, что Киммих будет чаще выступать выше – на позиции «восьмёрки», – а будущее Горецки остаётся неопределённым, поскольку состав команды пополнил Конрад Лаймер, рассматривающийся на ту же роль.

Как уже отмечалось, с уходом из клуба Хасана Салихамиджича шансы на продажу Леона Горецки ощутимо повысились – спортивный директор был большим поклонником таланта 28-летнего хавбека.