«Бавария» летом будет готова продать Нюбеля за 15-20 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» готова продать своего голкипера Александера Нюбеля в ближайшее трансферное окно. Напомним, последние два сезона немец проводил на правах аренды за французский «Монако».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Нюбель хочет покинуть «Баварию», так как не хочет конкурировать с вратарём Мануэлем Нойером. «Бавария» будет готова отпустить футболиста за 15-20 миллионов евро.

Отмечается, что у «Баварии» пока нет никаких предложений по продаже Нюбеля. Напомним, Александер в январе отказался возвращаться в команду из аренды в «Монако», чтобы заменить травмированного Мануэля Нойера.