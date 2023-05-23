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«Бавария» летом будет готова продать Нюбеля за 15-20 миллионов евро

23 Мая 2023 • 15:15 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
27.05 16:30

Мюнхенская «Бавария» готова продать своего голкипера Александера Нюбеля в ближайшее трансферное окно. Напомним, последние два сезона немец проводил на правах аренды за французский «Монако».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Нюбель хочет покинуть «Баварию», так как не хочет конкурировать с вратарём Мануэлем Нойером. «Бавария» будет готова отпустить футболиста за 15-20 миллионов евро.

Отмечается, что у «Баварии» пока нет никаких предложений по продаже Нюбеля. Напомним, Александер в январе отказался возвращаться в команду из аренды в «Монако», чтобы заменить травмированного Мануэля Нойера.

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Бавария Александр Нюбель трансферы футбола - лето 2023
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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