Спустя час после оформления титула чемпиона Германии «Бавария» объявила об уходе двух директоров. Оливер Кан покинул должность генерального директора, а Хасан Салихамиджич оставил пост спортивного директора. Решения были приняты наблюдательным советом.

Вместо Кана правление «Баварии» теперь будет возглавлять 55-летний Ян-Кристиан Дризен. Этот функционер в последние десять лет был заместителем главы правления. Что до должности спортивного директора, то она пока остаётся вакантной.

Напомним, что «Бавария» стала чемпионом Германии 11-й раз подряд. Мюнхенцы обошли дортмундскую «Боруссию» за счёт своей победы над «Кёльном» (2:1) и ничьей дортмундцев с «Майнцем» (2:2).