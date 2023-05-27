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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» после чемпионства объявила об уходе Кана и Салихамиджича официально

27 Мая 2023 • 19:48 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Спустя час после оформления титула чемпиона Германии «Бавария» объявила об уходе двух директоров. Оливер Кан покинул должность генерального директора, а Хасан Салихамиджич оставил пост спортивного директора. Решения были приняты наблюдательным советом.

Вместо Кана правление «Баварии» теперь будет возглавлять 55-летний Ян-Кристиан Дризен. Этот функционер в последние десять лет был заместителем главы правления. Что до должности спортивного директора, то она пока остаётся вакантной.

Напомним, что «Бавария» стала чемпионом Германии 11-й раз подряд. Мюнхенцы обошли дортмундскую «Боруссию» за счёт своей победы над «Кёльном» (2:1) и ничьей дортмундцев с «Майнцем» (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич Ян-Кристиан Дризен
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