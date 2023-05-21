Тухель: Если «Бавария» не выиграет чемпионат, вся вина будет на мне

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о возможной потере чемпионства. Напомним, в матче 33-го тура Бундеслиги мюнхенский клуб проиграл на своем поле «РБ Лейпцигу» со счетом 1:3.

«Если мы не сможем стать чемпионами, то я возьму всю ответственность на себя. Я не буду оправдываться, а просто постараюсь улучшить результаты команды в новом сезоне», — заявил Тухель в эфире ZDF.

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 68 очков за 33 игры. На второй строчке располагается дортмундская «Боруссия» (67 очков), у которой есть матч в запасе.

Напомним, мюнхенский клуб становился чемпионом Германии последние десять лет.