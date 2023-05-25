Зоммер с большой долей вероятности покинет «Баварию» летом

Вратарь мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер с большой долей вероятности летом окажется в другом клубе. Журналист Георг Хольцнер сообщает, что швейцарец в следующем сезоне хочет получать регулярную игровую практику в преддверии Евро-2024. Учитывая, что основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вернётся в строй, Зоммер потеряет место в основе, о чём прекрасно знает заранее.

Источник сообщает, что за Зоммером уже выстроилась очередь из европейских клубов. Ранее сообщалось, что за трансфер швейцарца летом будет бороться «Манчестер Юнайтед», который ищет игрока для конкуренции с Давидом де Хеа.

Зоммер перешёл в «Баварию» в январе из мёнхенгладбахсккой «Боруссии» за 12 миллионов евро.