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Левандовски: «Могу сказать Киммиху, что переход в «Барселону» того стоил»

22 Мая 2023 • 10:05 Комментировать
Вальядолид
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Барселона
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23.05 23:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски призвал своего бывшего одноклубника по «Баварии» Йозуа Киммиха присоединиться к нему на «Камп Ноу». Напомним, «сине-гранатовые» хотят приобрести полузащитника мюнхенского клуба на замену Серхио Бускетсу, который покинет команду Хави Эрнандеса в конце сезона на правах свободного агента.

«Могу сказать Киммиху, что переход в «Барселону» того стоил. Здесь многое отличается от «Баварии» в плане обстановки. Это два больших клуба, но в «Барселоне» всё иначе», – цитирует Левандовски журналист Томаш Влодарчик.

В своём первом сезоне за «Барселону» Левандовски выиграл чемпионат Испании. Поляк пока лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги с 22 мячами в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Йозуа Киммих
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