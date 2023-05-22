Левандовски: «Могу сказать Киммиху, что переход в «Барселону» того стоил»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски призвал своего бывшего одноклубника по «Баварии» Йозуа Киммиха присоединиться к нему на «Камп Ноу». Напомним, «сине-гранатовые» хотят приобрести полузащитника мюнхенского клуба на замену Серхио Бускетсу, который покинет команду Хави Эрнандеса в конце сезона на правах свободного агента.

«Могу сказать Киммиху, что переход в «Барселону» того стоил. Здесь многое отличается от «Баварии» в плане обстановки. Это два больших клуба, но в «Барселоне» всё иначе», – цитирует Левандовски журналист Томаш Влодарчик.

В своём первом сезоне за «Барселону» Левандовски выиграл чемпионат Испании. Поляк пока лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги с 22 мячами в активе.