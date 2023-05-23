Алемани прокомментировал слухи о Кунде

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о ситуации с Жюлем Кунде.

«Мы будем решать внутренние вопросы внутри клуба», – заявил функционер.

В последние дни множатся слухи о намерении французского защитника покинуть «Барселону» в период летнего трансферного окна. По информации Diario Sport, Кунде сказал тренеру каталонцев Хави, что не желает играть на правом фланге обороны, как это часто было в этом сезоне.

Утверждается, что «Барселона» не планирует продавать защитника, но подумает над предложениями от 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Кунде провел в стане каталонцев 38 матчей, в которых забил гол и отдал 6 результативных передач.