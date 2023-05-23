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Юмтити задумывается о возвращении в «Лион»

23 Мая 2023 • 12:40 Комментировать
Вальядолид
...
Барселона
1 3.70 X 3.80 2 2.00
Через 8 ч. 57 мин.

Центральный защитник «Лечче» Самуэль Юмтити задумывается над тем, чтобы летом вернуться в «Лион». По информации от Sport, возвращение в родную команду является приоритетом для француза.

Юмтити до сих пор принадлежит каталонской «Барселоне», которая не нуждается в услугах Самуэля. Руководство хочет поскорее продать француза, но «Лион» пока не проявлял интерес в возвращении своего защитника.

Источник сообщает, что Юмтити уже обсуждал возвращение в «Лион» со своим другом Александром Ляказеттом, который сам вернулся в команду прошлым летом из лондонского «Арсенала».

Напомним, интерес к Юмтити ранее проявляли итальянские клубы, включая финалиста Лиги чемпионов в лице миланского «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Барселона Самуэль Юмтити трансферы футбола - лето 2023
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ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
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