Юмтити задумывается о возвращении в «Лион»

Центральный защитник «Лечче» Самуэль Юмтити задумывается над тем, чтобы летом вернуться в «Лион». По информации от Sport, возвращение в родную команду является приоритетом для француза.

Юмтити до сих пор принадлежит каталонской «Барселоне», которая не нуждается в услугах Самуэля. Руководство хочет поскорее продать француза, но «Лион» пока не проявлял интерес в возвращении своего защитника.

Источник сообщает, что Юмтити уже обсуждал возвращение в «Лион» со своим другом Александром Ляказеттом, который сам вернулся в команду прошлым летом из лондонского «Арсенала».

Напомним, интерес к Юмтити ранее проявляли итальянские клубы, включая финалиста Лиги чемпионов в лице миланского «Интера».