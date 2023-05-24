«Барселона» впервые при Хави Эрнандесе проиграла два матча кряду в чемпионате

Неудачно завершился для «Барселоны» матч тридцать шестого тура испанского чемпионата - команда Хави Эрнандеса проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3. Гол Роберта Левандовски за шесть минут до конца игры уже ничем не помог «Барсе» - до этого она пропустила трижды.

В предыдущем своем матче «Барселона» также проиграла, это было против «Реал Сосьедад». Таким образом, впервые с того момента, как в ноябре 2021 года каталонский клуб возглавил Хави, команда проиграла в чемпионате дважды подряд.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет в домашних стенах с «Мальоркой».