Педри не сыграет до конца сезона. Молодой полузащитник «Барселоны» не был включен в заявку на последний матч против «Реал Сосьедада» из-за дискомфорта и недостаточной физической готовности.

По данным Diario Sport, состояние Педри указывает на то, что он, вероятно, не сыграет в оставшихся матчах сезона. Хотя его травма не является серьезной, «Барселона» решила не рисковать и дать ему отдохнуть. Отмечается, что Педри точно не сможет принять участие в предстоящем матче против «Вальядолида».

Учитывая ограниченные задачи «Барселоны» в оставшихся матчах, Хави может предоставить игровую практику менее используемым игрокам, таким как Пабло Торре, Ламин Ямал и Ферран Торрес.