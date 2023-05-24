Пабло Торре – о поражении «Барселоны»: «Всё прошло не так, как мы хотели, но я рад выходу в старте»

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре поделился мыслями после поражения от «Вальядолида» (1:3).

20-летний футболист впервые вышел в стартовом составе команды Хави Эрнандеса в поединке Ла Лиги, отыграв 63 минуты.

«Этот сезон складывается для меня непросто, но я многому научился. Хави выпустил меня на моей любимой позиции и сказал почаще рисковать. Я стараюсь выполнять указания тренера, и само появление на поле уже приводит меня в восторг. К сожалению, матч прошёл совсем не так, как мы хотели, но я рад выходу в старте», – заявил в послематчевом интервью хавбек.

Пабло Торре перебрался в «Барселону» прошлым летом из «Расинга».