Хави: «Регистрация новых игроков? Матеу Алемани занимается этим в ускоренном режиме»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от разрешения ситуации с финансовым фэйр-плеем. Напомним, «Барселона» ждёт одобрения плана трансферов от руководства Ла Лиги.

«Регистрация новых игроков? Спортивный директор Матеу Алемани занимается этим в ускоренном режиме, он каждый день информирует нас по поводу ситуации. Надеюсь, что мы сможем составить достойный план и усилить команду наилучшим образом», – дал понять Хави на пресс-конференции.

Напомним, Алемани ранее собирался возглавить «Астон Виллу», но переговоры между сторонами сорвались и в итоге Матеу решил остаться в «Барселоне».