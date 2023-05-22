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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Регистрация новых игроков? Матеу Алемани занимается этим в ускоренном режиме»

22 Мая 2023 • 14:39 Комментировать
Вальядолид
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Барселона
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23.05 23:00

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от разрешения ситуации с финансовым фэйр-плеем. Напомним, «Барселона» ждёт одобрения плана трансферов от руководства Ла Лиги.

«Регистрация новых игроков? Спортивный директор Матеу Алемани занимается этим в ускоренном режиме, он каждый день информирует нас по поводу ситуации. Надеюсь, что мы сможем составить достойный план и усилить команду наилучшим образом», – дал понять Хави на пресс-конференции.

Напомним, Алемани ранее собирался возглавить «Астон Виллу», но переговоры между сторонами сорвались и в итоге Матеу решил остаться в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Матеу Алемани
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ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
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