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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта уже направил отцу Месси предложение о контракте до 2025 года

15 Мая 2023 • 09:35 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
21.05 21:45

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже направил агенту и отцу Лионеля Месси предложение о сотрудничестве. Хорхе Месси получил на руки договор сроком до 2025 года, о чём сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Лионель в конце сезона с большой долей вероятности станет свободным агентом, ведь футболист не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». Аргентинцу не нравится проект парижского клуба, а также тот факт, что его часто освистывают болельщики.

«Барселона» собирается продать некоторых футболистов летом, чтобы освободить зарплатную ведомость для возвращения Месси. Напомним, Лионель покинул команду летом 2021 года на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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