Хави хочет, чтобы Кунде остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет, чтобы защитник Жюль Кунде остался в команде в ближайшее межсезонье. По информации от журналиста Хави Мигеля, испанский специалист заверил Кунде, что тот вернётся на излюбленную позицию в центре обороне.

Кунде в этом сезоне выступал на правом фланге защиты, что не устраивает француза. Тренер убедил Жюля, что в следующей кампании он будет выступать на своей привычной позиции, но руководство всё равно может отпустить француза, если какой-нибудь клуб предложит за футболиста 90 миллионов евро.

Напомним, год назад «Барселона» заплатила за Кунде 50 миллионов евро «Севилье».