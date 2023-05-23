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Хави хочет, чтобы Кунде остался в «Барселоне»

23 Мая 2023 • 15:27 Комментировать
Вальядолид
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Барселона
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Через 6 ч. 2 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет, чтобы защитник Жюль Кунде остался в команде в ближайшее межсезонье. По информации от журналиста Хави Мигеля, испанский специалист заверил Кунде, что тот вернётся на излюбленную позицию в центре обороне.

Кунде в этом сезоне выступал на правом фланге защиты, что не устраивает француза. Тренер убедил Жюля, что в следующей кампании он будет выступать на своей привычной позиции, но руководство всё равно может отпустить француза, если какой-нибудь клуб предложит за футболиста 90 миллионов евро.

Напомним, год назад «Барселона» заплатила за Кунде 50 миллионов евро «Севилье».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
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ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
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