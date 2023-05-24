Хави: «Вальядолид» хотел победить гораздо больше нас»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что игрокам его команды трудно подходить к оставшимся матчам с предельной мотивацией.

«Барселона» досрочно завоевала чемпионский титул ещё несколько туров назад, и теперь лишь доигрывает сезон. В сегодняшней встрече с «Вальядолидом» «сине-гранатовые» потерпели поражение (1:3), ставшее вторым кряду.

«Сегодня «Вальядолид» хотел победить гораздо больше, чем мы. Они оказывали на нас давление, и это хорошо сработало – мы допускали ошибки. Во втором тайме у нас не получалось ничего.

Недавние результаты вызваны нашей безответственностью. Сейчас нам трудно настраиваться должным образом», – приводят испанские СМИ слова Хави.