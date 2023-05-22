Хави: «Возвращение Месси зависит от множества факторов»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес не уверен, что Лионель Месси вернётся в команду в ближайшее межсезонье. Тренер каталонского клуба дал понять, что возвращение аргентинца на «Камп Ноу» зависит от множества факторов.

«Возвращение Месси сейчас висит в воздухе. Это событие зависит от множества факторов. Он является замечательным футболистом и моим другом. Посмотрим, сумеем ли мы воплотить задуманное в жизнь. Многое также будет зависеть от желания самого Лионеля», – сказал Хави на пресс-конференции.

Месси летом с большой долей вероятности станет свободным агентом, ведь французский «ПСЖ» не хочет продлевать с игроком контракт. Сам Лионель тоже не горит желанием оставаться в Париже.