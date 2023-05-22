«Барселона» изучает возможность аренды Роке

Каталонская «Барселона» не оставляет попыток заполучить одного из самых талантливых молодых футболистов Бразилии. Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке до сих пор высоко числится в списке желаний «сине-гранатовых».

По информации от журналиста Габриэля Санса, 50 миллионов евро компенсации – это слишком дорого для «Барселоны» в условиях финансового кризиса. Именно поэтому «сине-гранатовые» изучают вариант с арендой с обязательством выкупа.

Пока неизвестно, согласится ли «Атлетико Паранаэнсе» на подобную сделку. Учитывая, что за футболиста сразу готовы заплатить другие европейские клубы, у «Барселоны» могут возникнуть проблемы.