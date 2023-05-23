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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пропустила столько же голов за 139 минут последних трёх матчей, сколько в 19 предыдущих играх

23 Мая 2023 • 23:52 Комментировать
Вальядолид
3:0
Барселона
1 1.10 X 9.50 2 24.00
2-й тайм

«Барселона» утратила надёжность в обороне в последних матчах.

Команда Хави Эрнандеса гарантировала себе чемпионство в поединке с «Эспаньолом», однако позволила соперникам забить два мяча престижа (4:2), а в следующем матча пропустила ещё два мяча от «Реал Сосьедада», уступив со счётом 1:2. К 22-й минуте сегодняшней встречи с «Вальядолидом» «сине-гранатовые» дважды доставали мяч из сетки собственных ворот. Таким образом, всего за 139 минут каталонцы пропустили шесть раз – столько же, сколько в 19 предыдущих матчах Ла Лиги вместе взятых.

Следить за ходом второго тайма в поединке «Вальядолид» – «Барселона» можно на сайте LiveResult.ru.

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ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
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