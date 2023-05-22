Левандовски: «Уверен, в своём втором сезоне за «Барселону» забью больше голов»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не очень доволен своей результативностью в нынешнем сезоне. Поляк забил 22 гола в чемпионате Испании и лидирует в гонке за звание лучшего бомбардира турнира. Если говорить о всех соревнованиях, на счету Роберта суммарно 30 голов.

«30 голов в первом сезоне за «Барселону»? Я бы без раздумий согласился на это перед подписанием контракта. Первый сезон прошёл довольно сложно. Мы прерывались на чемпионат мира, да и к тому же у меня не было нормальной предсезонки. Уверен, в своём втором сезоне я забью больше голов», – цитирует Левандовски польский журналист Томаш Влодарчик.