Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Уверен, в своём втором сезоне за «Барселону» забью больше голов»

22 Мая 2023 • 09:33 Комментировать
Вальядолид
...
Барселона
1 3.55 X 3.95 2 1.93
23.05 23:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не очень доволен своей результативностью в нынешнем сезоне. Поляк забил 22 гола в чемпионате Испании и лидирует в гонке за звание лучшего бомбардира турнира. Если говорить о всех соревнованиях, на счету Роберта суммарно 30 голов.

«30 голов в первом сезоне за «Барселону»? Я бы без раздумий согласился на это перед подписанием контракта. Первый сезон прошёл довольно сложно. Мы прерывались на чемпионат мира, да и к тому же у меня не было нормальной предсезонки. Уверен, в своём втором сезоне я забью больше голов», – цитирует Левандовски польский журналист Томаш Влодарчик.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Мая
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом получит 500 миллионов евро на усиление, две главные цели – игроки «Барселоны»
09:58 · Италия. Серия А
«Интер» ведёт переговоры с защитником «Реала»
09:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на Гидо Родригеса, но пока не обращалась к «Бетису» за трансфером
09:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» всерьёз намерена продать Торреса и Фати, будущее Рафиньи зависит от выгодности предложений
09:33 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Уверен, в своём втором сезоне за «Барселону» забью больше голов»
08:45 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Моя красная карточка - награда для расистов»
08:39 · Испания. Ла Лига
Де Йонг ответил, уйдёт ли из «Барселоны»
08:27 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» выступила с заявлением из-за скандала с Винисиусом
07:56 · Испания. Ла Лига
Киевское «Динамо» предложило «Барселоне» перейти в РПЛ
07:18 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» расплакался после расистских оскорблений
01:56 · Испания. Ла Лига
Роналдо поддержал Винисиуса
01:49 · Испания. Ла Лига
«Челси» готов отпустить Обамеянга в «Барселону», но только с одним условием
00:47 · Испания. Ла Лига
Винисиус может покинуть «Реал» из-за расистских оскорблений 3 слухи
21 Мая
23:55 · Испания. Ла Лига
«Севилья» не смогла дожать соперника в дерби
23:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – об инциденте с Винисиусом: «Он не хотел продолжать игру, и я сказал, что он прав»
Все новости
Рекомендуем