«Барселона» согласится отпустить Рафинью минимум за 90 миллионов евро

Каталонская «Барселона» озвучила цену, за которую будет готова отпустить своего вингера Рафинью Диаса в другую команду в ближайшее межсезонье. Как сообщает Sport, для осуществления трансфера бразильца потенциальному покупателю будет необходимо выложить минимум 90 миллионов евро компенсации.

Источник отмечает, что руководство «Барселоны» решило оставить Рафинью на следующий сезон, но всё может измениться, если клуб получит уж больно выгодное предложение о продаже бразильца.

Напомним, Рафинья прошлым летом перешёл в «Барселону» из «Лидса» за 58 миллионов евро. Вингера ранее связывали с возвращением в Английскую премьер-лигу, где в его услугах заинтересован «Ньюкасл».