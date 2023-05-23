Педри: «Я очень люблю фрукты»

Не секрет, что футболисты должны придерживаться определенной диеты, они не могут позволить себе поедать все подряд, и Педри Гонсалес из «Барселоны» - не исключение. Несмотря на молодость, он уже успел воспитать в себе мысль о том, что ему следует придерживаться строгой диеты.

- Я очень люблю фрукты, это один из базовых компонентов моего питания. Я следую диете. Были вещи, от которых пришлось отказаться. Это картофельные крокеты, которые печет моя мама. Я очень люблю их, но вынужден воздерживаться, - цитирует слова игрока «Барселоны» итальянское новостное агентство ITASportPress.