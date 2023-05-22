Хави: «Будущее Фати ещё не определено»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заверил, что никто в клубе ещё не решал судьбу нападающего Ансу Фати, которого активно связывают с уходом из каталонской команды в ближайшее межсезонье.

«Ансу Фати? Мы анализируем ситуацию и планируем действия на следующий сезон, но ещё ничего не решено. Посмотрим, как мы поступим. Из-за ситуации с финансовым фэйр-плеем мы можем быть вынуждены пойти на определённые шаги», – заявил Хави на пресс-конференции.

Фати уже не раз говорил о своём желании остаться в «Барселоне», но клуб пока считает его вместе с Ферраном Торресом главными кандидатами на продажу в ближайшее трансферное окно.