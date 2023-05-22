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Хави: «Киммих? Это потрясающий игрок, но не могу сказать ничего больше»

22 Мая 2023 • 15:00 Комментировать (2)
Вальядолид
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Барселона
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23.05 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал подогревать слухи о возможном переходе в свою команду полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Отметим, что немец является приоритетным кандидатом «сине-гранатовых» на замену Серхио Бускетсу. По крайней мере, об этом успел сообщить ряд авторитетных источников.

«Моё заявление по Мартину Субименди не понравилось «Реал Сосьедаду»? Меня спросили об игроке, а я оценил его качества, вот и всё. Йозуа Киммих? Это потрясающий игрок, но не могу сказать ничего больше», – ответил Хави на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что к Киммиху также проявляют интерес такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2023
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ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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Артур Измаилов
22 Мая 2023 в 15:08
админ сегодня день хави ? одно вью запилили на несколько кучочков и выставили по частям. самим то не тошно от этого? притом каждая ветка не лучше другого, просто бла бла бла...
Артур Измаилов
22 Мая 2023 в 15:06
Киммих: «Хави? Это бездарный физрук, но могу сказать еще больше»
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