Хави: «Киммих? Это потрясающий игрок, но не могу сказать ничего больше»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал подогревать слухи о возможном переходе в свою команду полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Отметим, что немец является приоритетным кандидатом «сине-гранатовых» на замену Серхио Бускетсу. По крайней мере, об этом успел сообщить ряд авторитетных источников.

«Моё заявление по Мартину Субименди не понравилось «Реал Сосьедаду»? Меня спросили об игроке, а я оценил его качества, вот и всё. Йозуа Киммих? Это потрясающий игрок, но не могу сказать ничего больше», – ответил Хави на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что к Киммиху также проявляют интерес такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».