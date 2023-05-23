«Барселона» оценивает Кунде в 80 миллионов евро

Каталонская «Барселона» выставила ценник на своего защитника Жюля Кунде. Журналист Тони Хуанмарти сообщает, что «сине-гранатовые» будут готовы продать француза за 80 миллионов евро.

Напомним, прошлым летом «Барселона» выложила «Севилье» за защитника ровно 50 миллионов евро. Ранее Жюль попросил руководство продать его в другую команду, так как не хочет выступать на позиции правого защитника. Футболист дал понять, что хочет вернуться на родное амплуа в центре обороны.

Пока неизвестно, какие команды будут бороться за трансфер Кунде ближайшим летом. Интерес к Жюлю год назад проявлял лондонский «Челси».