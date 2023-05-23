Стартовый состав «Барселоны» на матч против «Вальядолида»

«Барселона» огласила состав на сегодняшний матч против «Вальядолида» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Поединок состоится на «Нуэво Хосе Соррилья». Стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени.
Главный тренер каталонской команды Хави Эрнандес выбрал следующий состав: тер Штеген, Бальде, Кристенсен, Гарсия, Алонсо, де Йонг, Роберто, Торре, Гави, Рафинья, Левандовски.
Каталонцы уже выиграли чемпионат Испании. Прямая текстовая трансляция матча «Вальядолида» против «Барселоны» пройдет на сайте Liveresult.ru.
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