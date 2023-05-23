Уругвайский футболист высказался о переходе в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» из Монтевидео Фабрисио Диас ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

Как сообщалось в прошлом месяце, «Барселона» намеревается подписать 20-летнего футболиста, а стоимость сделки может составить порядка 8 млн евро. Каталонский клуб поддерживает связь с агентом хавбека молодёжной сборной Уругвая, но договорённости с «Ливерпулем» пока нет.

«Мой переход в «Барселону»? Не могу ничего сказать. Конечно, я читал об этом в социальных сетях, но всеми трансферными делами занимаются клуб и мой агент. Я сосредоточен на футболе», – цитируют испанские СМИ Диаса.