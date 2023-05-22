«Барселона» нацелилась на Гидо Родригеса, но пока не обращалась к «Бетису» за трансфером

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Бетиса» Гидо Родригеса. По информации от инсайдера Габриэля Санса, «сине-гранатовые» добавили аргентинца в свой шорт-лист на потенциальную замену Серхио Бускетса, который скоро уйдёт на правах свободного агента.

Источник сообщает, что «Барселона» пока не предпринимала конкретных действий по трансферу и даже не обращалась к «Бетису». 29-летний Родригес имеет с командой Мануэля Пеллегрини контракт до лета 2024 года.

Напомним, Родригес в декабре 2022 года выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. В этом сезоне хавбек забил один гол в 31 матче Ла Лиги.