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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на Гидо Родригеса, но пока не обращалась к «Бетису» за трансфером

22 Мая 2023 • 09:52 Комментировать
Вальядолид
...
Барселона
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23.05 23:00

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Бетиса» Гидо Родригеса. По информации от инсайдера Габриэля Санса, «сине-гранатовые» добавили аргентинца в свой шорт-лист на потенциальную замену Серхио Бускетса, который скоро уйдёт на правах свободного агента.

Источник сообщает, что «Барселона» пока не предпринимала конкретных действий по трансферу и даже не обращалась к «Бетису». 29-летний Родригес имеет с командой Мануэля Пеллегрини контракт до лета 2024 года.

Напомним, Родригес в декабре 2022 года выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. В этом сезоне хавбек забил один гол в 31 матче Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Гидо Родригес трансферы футбола - лето 2023
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