«Вальядолид» раскатал «Барселону», прервал серию из пяти поражений и выбрался из зоны вылета

«Барселона» и «Вальядолид» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Матч 36-го тура Ла Лиги состоялся 23 мая на стадионе «Хосе Сорилья».

Первый матч в ранге новоиспеченного чемпиона «Барселона» проиграла – на своём поле уступили баскам из Сан-Себастьяна. Интересно, что Хави тогда ротацию не применил вовсе. Выезд к «Вальядолиду» тоже не стал «лёгкой прогулкой» для футболистов «Барселоны». Опять состав, приближенный к боевому – тут и Левандовски, и Рафинья, и Де Йонг, и Тер Штеген. Из резервистов, получивших шанс, выделить можно Пабло Торре, да Роберто и Эрика Гарсию с натяжкой.

И вроде опять без экспериментов, но и основа чудит неплохо. Уже на третьей минуте пошла довольно банальная подача Мачиса, который в падении замкнул Кристенсен. «Рыбкой» Андреас пробил по своим воротам, курьёзным голов открыв матч – 1:0. «Барселона» отходила минут десять, ответив лишь соло Рафиньи. Бразилец двух соперников накрутил на входе в штрафную площадь, прокинул себе под удар и мощно пальнул в ближний угол, но Масип парировал.

«Вальядолид» на лишние движения не разменивался – он шёл и забивал. Тер Штеген убежал будто на пожар, Ларин голкипера опередил и выкатил под удар Плате, но того скосил Эрик Гарсия – пенальти. Сам же Кайл Ларин и реализовал 11-метровый удар, пробив точно в угол. Тер Штеген не угадал – 2:0. Чемпион моментально взбодрился и ужалил очень опасными моментами, но Масип поймал кураж.

Для начала голкипер «Вальядолида» парировал плотный удар Рафиньи с линии штрафной площади, нырнув под штангу. А затем сотворил что-то феноменальное, не позволив отличиться Кристенсену, казалось бы, наверняка пробившему с линии вратарской площади после подачи от угла поля. А ведь Андреас очень хотел поразить чужие ворота после своих.

«Барселона» владела мячом колоссальное количество времени (доходило до 80 на 20), но никаких дивидендов это ей не приносило. Более того, позиционные атаки каталонцев только удобряли почву для контратак «Вальядолида». Так Плата воспользовался свободным пространством на левом фланге, ускорился и прибил/прострелил в сторону дальнего угла. Ларин отвлёк голкипера, а мяч врезался в штангу, далее отскочив в сторону.

В быстром отрыве и организовали гол Ларин с Платой. Кайл убежал чуть правее центра и покатил левее на Гонсало, которому оставалось лишь точно пробить в ближний угол. 3:0 и разгром новоиспечённого чемпиона. Правда, Левандовски всё-таки увёл «Барселону» от тотального унижения. В концовке матча Френки Де Йонг вывел Роберта на рандеву с Масипом, поляк уложил голкипера и пробил уже по пустым воротам – 3:1.

«Барселоне» пока совсем не удаются матчи в статусе лучшей команды Испании – второе поражение подряд. Зато «Вальядолид» благодаря этому успеху выбрался из зоны вылета.