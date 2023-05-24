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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пенья дебютировал в Ла Лиге

24 Мая 2023 • 04:30 Комментировать
Вальядолид
3:1
Барселона
окончен

«Барселона» проиграла «Вальядолиду» в матче тридцать шестого тура испанского чемпионата, и в перерыве ничего не решавшей для команды игры наставник Хави Эрнандес решил предоставить возможность дебютировать в чемпионате Испании. Пенья вернулся в «Барселону» еще в прошлом году, но до этого провел только три матча - два в Кубке Испании и один в Лиге чемпионов.

Дебют выдался так себе - Пенья пропустил, но, с другой стороны, тер Штеген в этой игре пропустил дважды. Теперь Иньяки надеется на то, что сможет дебютировать за «Барселону» на домашнем стадионе, «Камп Ноу». Любопытно, что он уже выступал на нем, но в качестве футболиста «Галатасарая», которому был сдан в аренду в прошлом сезоне. А стамбульский клуб встречался как раз с «Барсой» в плей-офф Лиги Европы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньяки Пенья
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