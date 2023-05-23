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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» определилась с альтернативами Канселу на позицию правого защитника

23 Мая 2023 • 21:02 Комментировать
Вальядолид
...
Барселона
1 3.60 X 3.80 2 2.05
Через 1 ч. 21 мин.

В «Барселоне» рассчитывают усилить правый край обороны грядущим летом.

Как известно, главной целью каталонского клуба является Жоау Канселу из «Манчестер Сити», проводящий вторую половину текущего сезона на правах аренды в «Баварии». Согласно информации издания Mundo Deportivo, в случае неудачи в переговорах по португальцу «Барселона» попытается подписать Жереми Фримпонга («Байер»), Хуана Фойта («Вильярреал») или Арнау Мартинеса («Жирона»). Впрочем, за каждого из этих футболистов придётся заплатить немалую сумму, в то время как Канселу может быть доступен на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хуан Фойт Жоау Канселу Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 арнау мартинес
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ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
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