«Барселона» определилась с альтернативами Канселу на позицию правого защитника

В «Барселоне» рассчитывают усилить правый край обороны грядущим летом.

Как известно, главной целью каталонского клуба является Жоау Канселу из «Манчестер Сити», проводящий вторую половину текущего сезона на правах аренды в «Баварии». Согласно информации издания Mundo Deportivo, в случае неудачи в переговорах по португальцу «Барселона» попытается подписать Жереми Фримпонга («Байер»), Хуана Фойта («Вильярреал») или Арнау Мартинеса («Жирона»). Впрочем, за каждого из этих футболистов придётся заплатить немалую сумму, в то время как Канселу может быть доступен на правах аренды.