Де Йонг: «Носить капитанскую повязку – большая честь, я мечтал об игре в «Барселоне» с детства»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пообщался с журналистами после поражения в матче с «Вальядолидом» (1:3).

Каталонцы, уже гарантировавшие себе чемпионское звание, потерпели неудачу во втором матче подряд (ранее было поражение от «Реал Сосьедада»), пропустив при этом пять голов.

«Сегодня мы были недостаточно хороши, остаётся винить самих себя. Однако мы должны отдать должное «Вальядолиду», который показал хорошую игру», – заявил де Йонг в послематчевом интервью.

Во втором тайме нидерландец получил капитанскую повязку, что тоже не осталось без внимания: «Для меня это большая честь, ведь я с детства мечтал играть за «Барселону», – цитируют хавбека испанские СМИ.