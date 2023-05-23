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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «Мы заслуженно выиграли чемпионат»

23 Мая 2023 • 16:27 Комментировать
Вальядолид
...
Барселона
1 3.60 X 3.80 2 2.03
Через 5 ч. 56 мин.

Полузащитник «Барселоны» Педри Гонсалес считает, что его команда заслуженно выиграла чемпионат Испании, сделав это досрочно, за четыре тура до конца сезона. Педри является одним из главных творцов победы, его вдохновленная игра позволяет забивать Роберту Левандовски - без травмированного Педри поляк заметно скучал в нападении.

- Мы выиграли чемпионат досрочно, за четыре тура до его окончания. Это Было очень комфортно, и это наша заслуга, мы набирали очки и не теряли их, когда это делали другие, - прокомментировал успех «Барселоны» Педри, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Барселона Педри
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ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
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