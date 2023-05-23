Кунде провёл беседу с Хави, но не заявлял о желании покинуть «Барселону»

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде не собирается покидать клуб.

Во вторник появились известия о намерении француза уйти из «Барселоны» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Адриа Альбетс, эта информация не соответствует действительности. 24-летний футболист действительно провёл беседу с наставником Хави Эрнандесом, но не заявлял о желании сменить клуб – речь шла лишь о позиции игрока. Кунде заявил, что в дальнейшем не хочет играть справа в защите, как это происходило в нынешнем сезоне. «Барселона» не собирается рассматривать трансферные предложения по центрбеку.